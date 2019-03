10 chili di droga in casa: arrestato richiedente asilo

Il sindaco Francesco Rucco commenta l’arresto di un nigeriano nella cui casa la questura ha rinvenuto 10,5 chilogrammi di marijuana

In casa aveva qualcosa come 10 chili di droga, probabilmente destinati ad essere smerciati sulla piazza di Campo Marzo. E’ stato arrestato ieri John Alex, nigeriano di 31anni, richiedente asilo e volto noto alle forze dell’ordine. In casa aveva 9,5 chilogrammi di marijuana, esattamente in garage, mentre un altro chilo di droga nascosta in camera da letto. Un carico che sul mercato avrebbe avuto un valore di circa 100mila euro.

Il commento del Sindaco Rucco:“Mi congratulo con il questore e la squadra mobile di Vicenza per l’arresto di un personaggio che sembra rappresentare un vero e proprio grossista della droga smerciata a Campo Marzo. E’ grazie ad operazioni come questa, oltre che con il quotidiano presidio del territorio messo in atto in modo coordinato da tutte le forze dell’ordine, che si può scardinare il fiorente mercato dello spaccio in città, restituendo sicurezza e serenità ai cittadini”.