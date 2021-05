1 maggio, Mattarella: “Il lavoro porterà il Paese fuori dall’Emergenza”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto con un augurio per celebrare la festa dei lavoratori, in un 1° maggio che si incrocia con le riaperture di tanti settori colpiti dalla pandemia.

“Sarà il lavoro a portare il Paese fuori da questa emergenza” ha detto Mattarella durante le celebrazioni al Quirinale, con una particolare attenzione per tutti coloro che sono rimasti disoccupati a causa della pandemia, cui invece ha dato un “augurio più forte” per poi proseguire: “Si apre una finestra per dare sbocco a una stagione di crescita. L’equità e l’evoluzione sociale si reggono sulla garanzia per tutti dell’accesso al lavoro. Se il lavoro cresce di conseguenza lo fa anche la coesione nella nostra società”.