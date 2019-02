1.500 cani da caccia sfileranno a Hit Show

In Hall 4 sabato 9 e domenica 10 l’appuntamento dedicato agli amici a quattro zampe. In palio il 1° Trofeo Hunting Dog Show 2019

IEG – Quartiere fieristico di Vicenza, 9-11 febbraio 2019 (www.hit-show.com)

Da padiglioni fieristici a spettacolare set dei migliori cani da caccia. Anche la prossima edizione di HIT Show di Italian Exhibition Group sarà arricchita da HIT Dog Show, l’appuntamento dedicato ai cani e al loro insostituibile ruolo al fianco del cacciatore. Sabato 9 e domenica 10 febbraio il Salone internazionale dedicato alla caccia, al tiro sportivo e all’outdoor ospiterà nella Hall 4 la festosa ‘passerella’ di 1.500 cani di razze diverse, che sfileranno e dimostreranno – oltre alla bellezza – le proprie abilità.

“Oramai definiti i numeri per l’importante partecipazione dei cani di tutte le razze da caccia alle due esposizioni nazionali di Hit Dog Show 2019 per le giornate di sabato 9 e domenica 10 prossimi – commenta Marco Ragatzu, presidente CIBF (Club Italiano Bracco Francese) e giudice ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) – Determinante la partecipazione delle Associazioni di razza affiliate all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana che accolgono l’invito del Circolo Cinofilo Vicentino. La passerella di campioni sarà giudicata da esperti italiani e provenienti dal resto del mondo. Scelto anche l’Esperto Giudice al quale verranno sottoposti i Best in Show delle due giornate tra i quali verrà scelto il miglior soggetto di Hit Dog Show 2019. Tra i partecipanti attualmente iscritti si impongono numericamente i piccoli bassotti con quasi cento “Campioni” seguiti da golden, labrador retrievers e setter inglesi con un nutrito gruppo di sgargianti setter irlandesi rossi. Appuntamento imperdibile per i visitatori di Hit Show 2019, cacciatori che potranno gioire della bellezza anche di tutte le rimanenti razze da ferma, seguita, traccia, riporto e cerca”.

Un appuntamento atteso dagli appassionati e da un pubblico di famiglie ogni anno più numeroso. Alle razze da caccia saranno riservati due giorni di esposizione nazionale. Sabato e domenica saranno protagonisti i gruppi di cani da ferma, seguita, cerca e riporto, oltre ai segugi per pista di sangue, terrier e levrieri.

Sabato 9 e domenica 10 febbraio saranno in palio i CAC (certificato di attitudine al campionato italiano) del campionato nazionale di bellezza. L’appuntamento, patrocinato da ENCI (Ente nazionale della cinofilia italiana), vedrà la sfida fra i migliori rappresentanti di tutte le razze appartenenti ai gruppi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10. Attesa la partecipazione di 1.500 cani. Oltre alla pregiata ‘certificazione’ per il campionato, HIT SHOW metterà in palio il 1° Trofeo Hunting Dog Show 2019, appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati cacciatori cinofili.