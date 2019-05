﻿Illustri Festival, staccati 1300 ingressi nel primo fine settimana

Illustri Festival nel primo fine settimana di apertura ha staccato ben 1300 ingressi.

L’iniziativa, aperta sabato 18 maggio e giunta alla quarta edizione, continua a piacere, biennio dopo biennio. Allestito in Basilica palladiana e alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, porta in città nomi noti e meno noti del mondo dell’illustrazione.Illustri Festival, aperta fino al 23 giugno 2019 (e per la sola mostra Illustrissima fino al 25 agosto), offre percorsi di approfondimento alle esposizioni, gratuiti, il sabato e la domenica con partenza dalla Basilica alle 10.30 e alle 14.30 (alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari alle 11.30 e alle 15.30)

Il biglietto unico di Illustri Festival è giornaliero, costa 5 euro e consente di vedere le mostre Illustri, dedicata a 11 artisti italiani già affermati, Saranno Illustri, la vetrina per 11 giovani autori emergenti, entrambe in Basilica palladiana e Illustrissima, la personale della star dell’illustrazione mondiale Malika Favre, ospitata nelle sale di Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni