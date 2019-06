﻿A Creazzo incontro sulla salute in famiglia: denti e alimentazione

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Le buone e sane abitudini a tavola, per stare meglio in famiglia: questo è il tema dell’incontro in cui la dott.ssa Chiara Priante, biologo nutrizionista, ed il dott. Alessandro Da Soghe ,pedodonzista, saranno relatori al Centro Andriolo.

Carie, erosioni dentali, infezioni come candida e stomatite, ipoplasia dello smalto, sono solo alcune delle conseguenze di una alimentazione scorretta e non equilibrata.

Molte malattie del cavo orale sono correlate a ipovitaminosi, errate scelte alimentari, e ad un errato apporto di proteine.

Come fare per prevenire?

Crescere i bambini fin dallo svezzamento con un’alimentazione varia che porti il giusto fabbisogno energetico-nutrizionale, e dando il buon esempio.

È importante infatti che siano gli adulti i primi a seguire una dieta equilibrata, in modo da poter insegnare ai propri figli le corrette abitudini a tavola, salvaguardando al tempo stesso anche la propria salute.

La piramide alimentare e i gruppi di alimenti della dieta mediterranea sono solo uno dei punti che verranno evidenziati durante la serata del 26 Giugno 2019 al Centro Andriolo (Creazzo, via Pasubio 7).

L’unione delle conoscenze dei due relatori porterà il pubblico a conoscere la relazione tra quello che ingeriamo e la salute dei nostri denti.

Nell’incontro si parlerà dei fabbisogni nutrizionali ed energetici nelle diverse fasi della vita.

CHI SONO I RELATORI?

Dott.ssa Chiara Priante, laureata in scienze della nutrizione umana, propone percorsi personalizzati ai suoi pazienti dello studio di Sovizzo, inserendo la dieta in uno stile di vita sano e pienamente soddisfacente.

Dott. Alessandro Da Soghe, laureato in odontoiatria e specializzato in pedodonzia, è il dentista dei bambini del Centro Andriolo, e li segue nella crescita dalla prima visita all’adolescenza.